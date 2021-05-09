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Dünya Resmen duyurdular! Çin'in kontrolden çıkan roketi Maldivler yakınlarına düştü
Dünya

Resmen duyurdular! Çin'in kontrolden çıkan roketi Maldivler yakınlarına düştü

Çin devlet medyası, kontrolden çıkan Long March 5B tipi roketin enkazının Maldivler yakınlarına düştüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 07:29:00 - 2021-05-09 08:04:07
Resmen duyurdular! Çin'in kontrolden çıkan roketi Maldivler yakınlarına düştü

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin dünyaya geri dönen kalıntıları, Hint Okyanusu'na düştü.

Açıklamada, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığı kaydedildi.

Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı. Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmasının ardından Tianhı modülü, roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti. Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

​Roketin düşme riski olan bölgeler arasında Türkiye'nin olduğu söylenmişti...

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