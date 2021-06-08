Resmen dünyaya ilan ettiler! BAE'den Türkiye kararı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), bir süredir sürdürmeye çalıştığı saldırgan dış politikadan geri adım atmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Financial Times'ta yer alan ve üst düzey BAE'li yetkililere dayandırılan habere göre, koronavirüs pandemisi ve ekonomik etkilerinin ardından BAE, yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü saldırgan dış politikaya son verme kararı aldı.

Söz konusu kararda BAE'nin, bu politika sonucunda istediği etkiyi elde edememiş olmasının da rol oynadığı düşünülüyor.

"Türkiye ile dost olacağız"

BAE'nin daha çok ekonomik gelişmeye odaklanacağı, bu kapsamda da dış politikada ara bulucu rolü oynanacağı ifade ediliyor. BAE bu paralelde yakın geçmişte Sudan-Etiyopya, Pakistan-Hindistan gibi ülkelerin arasında arabulucu pozisyonunda bulunmuştu.

Financial Times'a konuşan BAE'li yetkililer, Türkiye ve İran gibi taraflarla da artık dost olmak istediklerini, bu ülkelerle yaşanan gerilimli süreçlerin sona erdirileceğini ifade etti.

BAE, başta Yemen ve Libya olmak üzere birçok bölgede askeri hamlelerde bulunmuş, ancak istediği başarıyı elde edememişti.

Politika değişikliğinin Ortadoğu'ya nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

Kaynak: Mepa News