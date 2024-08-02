Resmen çıldırdılar! Türkiye'den Tel Aviv'in göbeğinde olay hareket!
İşgalci İsrail'in Tel Aviv’deki Türk Büyükelçiliği binasında bulunan Türk bayrağı, Haniye için ilan edilen yas nedeniyle yarıya indirildi.
İşgalci İsrail'in Tel Aviv’deki Türk Büyükelçiliği binasında bulunan Türk bayrağı, Haniye için ilan edilen yas nedeniyle yarıya indirildi.
Müslümanlardan koparılarak kurulan Tel Aviv'de, İşgalci vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.
Sosyal medya kullanıcıları 'çatlasanız da patlasanızda o bayrak yarıda kalacak' yorumnuda bulundu.