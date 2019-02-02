Resmen açıklandı! İşte Kerim Frei'ın yeni adresi
Medipol Başakşehir tecrübeli futbolcusu Kerim Frei İsrail takımlarından Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderildiğini açıkladı.02 Şubat 2019 Cumartesi 02:57
Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
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