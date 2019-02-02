0553 313 94 23

Resmen açıklandı! İşte Kerim Frei'ın yeni adresi

Medipol Başakşehir tecrübeli futbolcusu Kerim Frei İsrail takımlarından Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderildiğini açıkladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 02:57
Resmen açıklandı! İşte Kerim Frei'ın yeni adresi

Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 02:57
  1. Medipol Başakşehir
  2. Kerim Frei
  3. Maccabi Haifa
  4. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
    1. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde..
    2. Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye..
    3. Resmen açıklandı! İşte Kerim Frei'ın..
    4. Arjantin'de otel yangını: 1 ölü, 50..
    5. Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş:..
    6. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    7. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Bundan sonra..
    8. Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
    9. Arap ülkelerinden Katar'a kutlamalar..
    10. Maçın ardından
    11. "Türklere ateş ediyorum" mu dedi?..
    12. Kılıçdaroğlu: Kadın arkadaşlar erkek..
    13. Kadıköy'de tepki çeken pozisyon:..
    14. Amerika Zekat Vakfından Chicago'daki..
    15. Almanya endişeli: INF'siz dünya daha..
    16. Almanya Karadeniz'e savaş gemisi..
    17. Kardak olayının yıl dönümünde F-16'lar..
    18. NATO'dan anlaşmadan çekilen ABD'ye tam..
    19. Bakan açıkladı: 30 milyon TL tazminat..
    20. Polis ele geçirdi! Üzerlerinden 9 bin..
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar
    Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    CHP'lileri çıldırtan anket detayı!
    CHP'lileri çıldırtan anket detayı!
    ABD 32 yıllık anlaşmadan çekilecek!
    ABD 32 yıllık anlaşmadan çekilecek!