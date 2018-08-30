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Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de flaş transfer

Fenerbahçe Kulübü yaptığı resmi açıklamayla Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira’yı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığını duyurdu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:43
Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de flaş transfer

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen Jailson Marques Siqueira’yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Konuya ilişkin açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapıldı.

Resmi açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira’yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:43
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Gremio
  4. Jailson Marques Siqueira

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