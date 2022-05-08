Resmen açıkladı! Nagehan Alçı İmamoğlu'na mı oy verdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine Karadeniz turuna katılan ve İBB Başkanı'nın kendi mahallesi tarafından eleştirilmesine neden olan Nagehan Alçı, tartışmalı fotoğrafla ilgili açıklamada bulundu.

İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ün de bulunduğu Karadeniz turunda yer alan Alçı, gelen eleştirilere tepki gösterirken kendisinin de hakaret ve tehdit mesajları aldığını söyledi.

Habertürk'teki köşesinde, "Fotoğraf sebebiyle Ekrem İmamoğlu’na saldıranlar muhalif mi?" başlıklı yazı kaleme alan Alçı, 31 Mart yerel seçimlerde kime oy verdiğini de açık açık yazdı.

İşte Nagehan Alçı'nın yazısından ilgili bölüm:

Ekrem İmamoğlu ile Karadeniz seyahati hadisesi acayip bir noktaya evrildi. Şu dört günde yaşananlara inanmak güç.

Ben bir davete icabet ettim. Bir fotoğraf çekildi, o fotoğrafın içinde oldum. Tüm yaptığım bu. Sırf bu yüzden yediğim hakaret ve aldığım tehdit mesajlarının sınırı yok.

Ekrem İmamoğlu’na “muhalefet”ten gelen saldırıların da ucu bucağı yok.

Resmen bir toplumsal delirme hali yaşanıyor. Daha önce de yazdığım gibi Türkiye bir açık hava tımarhanesine dönmüş durumda.

31 Mart 2019’da Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş bir seçmen değilim ama demokrat bir yazar olduğum için o dönem seçim iptal sürecine karşı çıktım, İmamoğlu’na yapılan haksızlığa itiraz ettim.

Hatırlıyorum, 15 Nisan 2019 gecesi Ekrem Bey beni aramıştı ve iyi niyetli, demokrat tavrımdan ötürü teşekkür etmişti. O telefonda konuştuklarımızı da köşemde aynen yazmıştım. Buraya o yazıyı yeniden koyuyorum. Birileri bu gerçekleri inkar etmek istese de hakikatler bunlar.