Reşit Karabacak kimdir, nerelidir? Güreşçi Reşit Karabacak öldü mü?

Reşit Karabacak kimdir? Recep Karabacak, 5 Temmuz 1954 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başlayan Reşit Karabacak Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceleri bulunmata. Milli Takım antrenörlüğü de yapan Reşit Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı. Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi 19 Kasım Perşembe günü vefat etti.