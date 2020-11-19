  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Reşit Karabacak kimdir, nerelidir? Güreşçi Reşit Karabacak öldü mü?
Biyografi

Reşit Karabacak kimdir, nerelidir? Güreşçi Reşit Karabacak öldü mü?

Tüm dünyada devam eden korona salgınının ülkemizdeki son kurbanı Türk güreşinin önemli isimlerinden biri olan Reşit Karabacak olddu. Bir süre önce koronaya yakalanan Karabacak’ın Bursa’da 66 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Reşit Karabacak kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:46:00 -
Reşit Karabacak kimdir, nerelidir? Güreşçi Reşit Karabacak öldü mü?

Reşit Karabacak kimdir? Recep Karabacak, 5 Temmuz 1954 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başlayan Reşit Karabacak Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceleri bulunmata. Milli Takım antrenörlüğü de yapan Reşit Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı. Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi 19 Kasım Perşembe günü vefat etti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!
Spor

Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye – Macaristan maçı sonrası Türk futbolu ha..
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı
Gündem

İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı

İYİ Parti'deki FETÖ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski İYİ Partili Yavuz Temizer katıldığı televizyon programında partiyle ilgil..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay