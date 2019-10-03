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Replika ürün nedir? Replika ürün nasıl anlaşılır?

Replika ürün nedir?Replika ürün, sahte ya da hatasız olarak kopyalanmış ürünlere genel anlamda verilen isimdir.Günümüzde özellikle Avrupa’dan ülkemize doğru yayılmakta olan bir replika ürün furyası söz konusudur. Replika ürünler, özellikle son 1 yıldır neredeyse tüm internet sitelerinde, sıkça rastlar olduğumuz ürünler haline gelmiştir. Bir çok bilinen mağazada satış fiyatlarının belli olduğu bu ürünleri, bu tür sitelerde çok çok daha düşük fiyatlarda satın alımına sunulur. Peki, Replika ürün nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

03 Ekim 2019 Perşembe 21:18
Replika ürün nedir? Replika ürün nasıl anlaşılır?

Replika ürün nedir? Replika ürün, sahte ya da hatasız olarak kopyalanmış ürünlere genel anlamda verilen isimdir.Günümüzde özellikle Avrupa’dan ülkemize doğru yayılmakta olan bir replika ürün furyası söz konusudur. Replika ürünler, özellikle son 1 yıldır neredeyse tüm internet sitelerinde, sıkça rastlar olduğumuz ürünler haline gelmiştir. Bir çok bilinen mağazada satış fiyatlarının belli olduğu bu ürünleri, bu tür sitelerde çok çok daha düşük fiyatlarda satın alımına sunulur. Peki, Replika ürün nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Replika ürün nedir? 

Replika, sözlük anlamında bir şeyin birebir kopyası anlamına gelmektedir. 4311_imagesBuradan da anlaşılacağı üzere replika ürün de orjinal bir ürünün özellikle görsellik olarak aynısının yapılmasıdır. Burada görsellik sözü çok önemlidir çünkü replika ürünlerin en önemli özelliği orjinallerine çok fazla benzemesidir. Bazen de orjinalinden ayırt edilemeyecek şekilde yapılırlar. Basit bir örnekle açıklayacak olursak, orjinal bir telefon ile replika bir telefonu dışarıdan bakıldığında ayırt edebilmek neredeyse imkansızdır. Orjinal telefonda kullanılan malzemeler daha kaliteli olmakla beraber, replika ürünlerde bu kalite oldukça düşmektedir. Replika ürünler için daha anlaşılır olması amacıyla sahte veya imitasyon sözlerini de kullanabiliriz. Bazı ülkeler replika ürünler de o kadar ilerlemişlerdir ki internetten orjinal zannederek sipariş ettiğiniz bir ürünün replika olduğu anlayamıyorsunuz.

Replika ürün nasıl anlaşılır? 

Replika ürünleri ana teması haline getirerek satış yapmakta olan ve haricinde orijinal ürün alım satımına girmeyen siteler, müşterilerinin istekleri, yorumları dahilinde varlıklarını artırarak sürdürmektedirler.Dünya genelinde de bu durum ülkemizde söz konusu olduğu son derece etkin, aktif bir şekilde devam etmektedir.Replika, saat, telefon kısacası replika ürün kullanan bireylerin sayısının hızla artması müşterilere, replika ürünlerin nasıl anlaşılabileceği ile ilgili bilgi edinme zorunluluğu getirmiştir.

Peki gerçeğinden, orijinalinden ayırmak mümkün olmayacak düzeyde tasarlanmış bu ürünleri bizler nasıl ayırt edeceğiz? Replika ürünlerin, diğer bütün özelliklerinin yanı sıra en büyük ve en gözde özelliği orjinallerine haddinden çok daha fazla benzemesidir.

Peki replika ürünleri gerçeği ile, benzerlik yönünden, birbirinden ayırt edemiyorsak hangi yönden ele alabiliriz? Replika ürünleri tasarlayan birçok özelliğini içeriğini bütünüyle aynı yapan bireyler, firmalar ve yetkililer yalnızca ellerinde olmadığı ve dahi bulmaları çokta mümkün olmayan parçaların yerini dolduramamaktadırlar.Bu durum onların açık vermesine sebebiyet vermektedir. Özellikle orijinal ürünler ile aralarındaki ağırlık farkı gerek, az gerekse de çok, ayrıca elektronik cihaza yüklenilen herhangi uygulamanın normalde sorunsuz bir şekilde kaldırılması beklenirken belli, belirsiz takılmalar cihazı ele vermektedir.Bu durum saat, telefon v.b. diğer bütün elektronik cihazlarda söz konusu olabilmektedir.

Öncelikli olarak kalite her zaman söz konusudur. Örneğin, orjinal bir saatin her zaman bütün fonksiyonları sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır, çalışmalıdır. Kalitesiz ve orjinal olmayan bir saatin zamanı gösteren kısmı hariç geriye kalan fonksiyonları çalışmaz. Ayrıca söz konusu saatinizin fiyat aralığını gerek saatin resmi İnternet sitesinden gerekse de çeşitli resmiyeti kanıtlanmış olan mağazalardan detaylı olarak araştırın. Normalin çok altı ve size anlamsız gelebilecek olan bir fiyat verilmiş ise eğer, söz konusu ürününü replika olma olasılığı bir hayli yüksektir.

Söz konusu saatler, ünlü markalar tamamıyla orjinal olarak üretilmekte olanlar ve dünya genelinde sayısız kullanıcıya sahip farklı alan ve kategorideki saat markalarının genelinde uygulanmakta olan ortak bir özellik söz konusudur.

Bu özellik su geçirmezliğidir. Dünya genelinde çeşitli bir çok firma ve markanın üretimini gerçekleştirmiş olduğu marka, orjinal saatlerin tamamında belirli bir derinliğe kadar su geçirmezlik özelliği söz konusudur. Bu durum replika saatlerde ise tam tersidir. Ya da çok az bir miktar derinlik düzeyine kadar su geçirmezlik aktiftir. Replika ürün olan ve bütünüyle orjinalliğinden ödün vermiş olan her üründe model numarası ve garanti belgesi kesinlikle yer almaz. En azından garanti belgesi resmi marka tarafından düzenlenmiş olmaz.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 21:18
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