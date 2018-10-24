Renault’un 3. Çeyrek cirosu 11,5 milyar Euro

Renault Grubu bu yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 484 milyon euro ciroya ulaştı. Renault Grubu’nun (1 Ocak 2018’den itibaren Jinbei ve Huasong dahil) küresel satışları (binek + hafif ticari), üçüncü çeyrekte yüzde 2,4 küçülen pazarda yüzde 2,9 artış gösterdi. Grubun pazar payı geçen yıla göre 0,2 puan artış ile yüzde 4 olarak gerçekleşti. Grup satışları, Avrupa’da özellikle B (Clio, Captur, Sandero) ve C segmenti (Megane ve Yeni Duster) modellerin başarısı sayesinde, yüzde 0,8 büyüme kaydeden pazarda yüzde 8,6 artış gösterdi. Elektrikli araçlarda ise ZOE satışları yüzde 7 artış gösterirken, Kangoo Z.E. satışlarını ikiye katladı.