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Renault’un 3. Çeyrek cirosu 11,5 milyar Euro

Renault Grubu’nun küresel satışları üçüncü çeyrekte yüzde 2,4 küçülen pazarda yüzde 2,9 artış gösterdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:20
Renault’un 3. Çeyrek cirosu 11,5 milyar Euro

Renault Grubu bu yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 484 milyon euro ciroya ulaştı. Renault Grubu’nun (1 Ocak 2018’den itibaren Jinbei ve Huasong dahil) küresel satışları (binek + hafif ticari), üçüncü çeyrekte yüzde 2,4 küçülen pazarda yüzde 2,9 artış gösterdi. Grubun pazar payı geçen yıla göre 0,2 puan artış ile yüzde 4 olarak gerçekleşti. Grup satışları, Avrupa’da özellikle B (Clio, Captur, Sandero) ve C segmenti (Megane ve Yeni Duster) modellerin başarısı sayesinde, yüzde 0,8 büyüme kaydeden pazarda yüzde 8,6 artış gösterdi. Elektrikli araçlarda ise ZOE satışları yüzde 7 artış gösterirken, Kangoo Z.E. satışlarını ikiye katladı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:20
  1. Renault Grubu
  2. Megane
  3. Sandero

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