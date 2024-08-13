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Otomotiv Renault’tan Tesla hamlesi! Resmen hedef aldılar
Otomotiv

Renault’tan Tesla hamlesi! Resmen hedef aldılar

Yeniakit Publisher
2024-08-13 07:53:00 -
Renault’tan Tesla hamlesi! Resmen hedef aldılar

Londra'daki popüler bir şarj istasyonuna dijital reklam panosu yerleştiren Renault, Tesla kullanıcılarına özel mesajlar veren bir reklam çalışmasına imza attı.

Avrupa pazarında Tesla Model Y'nin popülaritesi bir miktar azalmış olsa da, araç hala en çok tercih edilen elektrikli otomobiller arasında yer alıyor. Renault ise bu durumu fırsata çevirerek Tesla sürücülerine yönelik dikkat çekici bir reklam kampanyası hazırladı.

Renault, Londra'daki popüler bir şarj istasyonuna yerleştirdiği dijital reklam panosunda, İngiliz Auto Express sitesinin yeni Renault Scenic hakkındaki incelemesinden alıntı yaptı: "Yeni Renault Scenic, fiyat ve menzil açısından Tesla Model Y'yi utandırıyor."

Renault, arkadan itişli Scenic E-Tech'in uzun menzilli versiyonu ile Tesla Model Y'ye güçlü bir rakip olarak dikkat çekiyor. 87 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 610 km menzil sunan Scenic E-Tech, dört tekerlekten çekişli Tesla Model Y Long Range'den 77 km, giriş seviyesindeki arkadan itişli Model Y'den ise 155 km daha fazla menzil vadediyor.


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Ancak Scenic E-Tech'in giriş seviyesi versiyonunda 60 kWsa batarya ile 418 km menzil sunuluyor, bu da Model Y'nin giriş seviyesi versiyonundan 37 km daha düşük bir değer. Güç açısından da Tesla Model Y'nin üstün olduğu görülüyor; Model Y 295 beygir güç sunarken, Scenic E-Tech 168 beygir veya 215 beygirlik iki farklı versiyonla geliyor.

İngiltere'de Renault Scenic E-Tech fiyatları 37.495 pounddan başlarken, benzer özelliklere sahip Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı 44.990 pound olarak belirlenmiş durumda. Bu da Scenic E-Tech'in, fiyat ve menzil açısından Tesla'ya kıyasla daha cazip bir seçenek sunduğunu gösteriyor.

Dijital pano, bir Tesla aracının yaklaştığını tespit ettiğinde ise mesajını değiştirerek Tesla sürücülerine özel ifadeler gösteriyor. Bu ifadeler arasında "Bu çok garip" ve "Muhtemelen siz de başka şeylerde iyisiniz" gibi dikkat çekici mesajlar yer alıyor. Reklamın sosyal medyada hızla yayılması, kampanyanın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

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