0553 313 94 23

Renault'da haziran ayına özel fırsatlar

Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık bin 500 liradan başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor

18 Haziran 2019 Salı 09:54
Renault'da haziran ayına özel fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Renault'nun tüm binek ve hafif ticari modellerinde bu ay avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık bin 500 liradan başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor.

Kampanya kapsamında Clio HB modeline 30 bin lira peşinat ile bin 500 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor.

Megane Sedan'da 40 bin lira peşinat ile 2 bin lira aylık taksit avantajı sunulurken, Captur modeli için 65 bin lira peşinat ile 2 bin 500 lira aylık taksit bulunuyor.

Kampanyada Kadjar ise 65 bin lira peşinat ve 3 bin lira gibi "cazip" aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 2,09 faiz oranı yer alıyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 24 bin liraya kadar 12 ay vade için sıfır faiz, 60 bin liraya kadar 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Haziran ayında Clio HB 80 bin 750 lira, Kangoo 96 bin 250 lira, Megane Sedan 108 bin 250 lira, Trafic ve Master 124 bin 750 lira, Captur 140 bin 250 lira, Yeni Kadjar ise 158 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:54
  1. Renault

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halkbank'tan Enflasyona Endeksli Konut Kredisi
    1. Halkbank'tan Enflasyona Endeksli Konut..
    2. Stres, huzursuz bağırsak sendromuna..
    3. Başkanlar da tecrübe diyor
    4. Pazarcılıktan Avrupa şampiyonasına
    5. Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’na geri..
    6. Başkan Asya, İstanbul seçimlerini..
    7. Büyükçekmece - Gelsenkirchen..
    8. Sanayi üretim endeksi (2)
    9. (Özel) Bursa’da kesilen meyve ağacı..
    10. Gezi ile paralel darbede devirdiler,..
    11. Bakan müjdeyi verdi! 55 ilaç daha..
    12. Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına..
    13. Aslanapa’da ’Trap ve Tek Kurşun..
    14. Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda..
    15. Çocuklara karne hediyesi ‘’Harika..
    16. Muhammed Mursi Hakk’a yürüdü! Son..
    17. Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli..
    18. Serinlemek için girdiği gölette..
    19. “Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik”
    20. Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
    21. Polat ve Çevre Köyler Derneği’nden..
    22. Malatya’da torbacı operasyonu: 4..
    23. Son sinyalin uçurumdan geldiğini..
    24. Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor
    25. Burhaniye’de muhtar çiftçi hayrına..
    26. Dumlupınar’da köy yolları yapım..
    27. Aydın’da dolandırıcılık olayına..
    28. Nafakada iki yıl önceki kararla algı..
    29. Gümüşhane’de şiddetli yağış sele neden..
    30. Türk sanat müziği şarkılarını..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!