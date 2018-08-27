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Renault ve Dacia’dan servis kampanyası

Renault ve Dacia, Okula Dönüş Servis Kampanyası ile bakım ve mekanik onarımlar, aksesuar paketleri ve aydınlatma servis hizmetlerini yüzde 20 indirimli fiyatlarla sunuluyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:54
Renault ve Dacia’dan servis kampanyası

Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini sonbahara fırsatlarla hazırlıyor.

Bugünden itibaren 13 Ekim’e kadar yetkili servislerde geçerli olan Okula Dönüş Servis Kampanyası’ndan 0-3 yaş arası binek ve hafif ticari tüm Renault ve Dacia modelleri faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında bakım ve mekanik onarımlar, aksesuar paketleri ve aydınlatma yüzde 20 indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Kampanyada uzatılmış garanti MaxxiGarantim alımlarında 100 TL değerinde hediye çeki bulunurken, 4 adet Bridgestone veya Lassa marka lastik alımlarında serviste 100 TL indirim fırsatı yer alıyor.

Renault ve Dacia müşterileri, kampanya dahilinde Maximum Kart ödemelerinde artı 5 taksit, World ödemelerinde artı 4 taksit avantajından da yararlanıyor. 

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:54
  1. Renault
  2. Dacia
  3. Okula Dönüş Servis Kampanyası
  4. MaxxiGarantim
  5. Maximum Kart
  6. World
  7. Lassa
  8. Bridgestone

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