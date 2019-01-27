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Renault ve Dacia’dan Kış Servis Kampanyası

Renault ve Dacia yetkili servisleri 23 Şubat’a kadar Kış Servis Kampanyası ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

27 Ocak 2019 Pazar 10:08
Renault ve Dacia’dan Kış Servis Kampanyası

Renault ve Dacia, Kış Servis Kampanyası ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. 23 Şubat’a kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde fren, akü, silecek, multimedya ve park sensörü fix paketlerinin yanı sıra tampon onarımlarında yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor. Ayrıca, Renault ve Dacia sahipleri, kampanya süresince Motrio lastiklerde geçerli olan “4 al 3 öde” kampanyasından da faydalanabiliyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 10:08
  1. Renault
  2. Dacia
  3. Kış Servis Kampanyası

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