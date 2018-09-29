Renault Trucks Z.E 2019 yılında yollarda

Renault Trucks, Almanya Hannover’de gerçekleşen 67. IAA Fuarı’nda yedi aracını sergiledi.

Z.E. model elektrikli araçların büyük ilgi gördüğü fuarda Renault Trucks’ın odak noktası, elektromobilite oldu. Fuarda ziyaretçiler, Renault Trucks standında elektrikli serisine ait Master Z.E. ve D Wild Z.E. modellerini incelediler. Modellerden ikisi de 2019 yılının ikinci yarısında Renault Trucks’ın Blainville-sur-Orne, Normandiya, Fransa’da bulunan tesislerinde üretilecek.