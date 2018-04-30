Renault Trucks Hadımköy Servisi hizmete açıldı

20. yıl kutlamaları nedeniyle Türkiye’ye ziyarette bulunan Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Renault Trucks’ın İstanbul Hadımköy’deki yeni servisinin açılışını gerçekleştirdi. Bruno Blin, Türkiye’de ticari araçlar sektöründe güçlü bir oyuncu olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

ELEKTRİKLİ TRUCKS’LAR GÜN SAYIYOR

Renault Trucks’ın 2019’da yeni elektrikli araç serisini sunacağına değinen Bruno Blin, “İlerleyen zamanlarda Türkiye’den de bu kamyonlara talep geleceğine inanıyoruz. Orta vadede Türkiye’de elektrikli kamyonları görmeye başlayabiliriz” diye konuştu.

30 ARACA AYNI ANDA HİZMET

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ise burada da satış, satış sonrası ve yedek parça hizmetlerini vereceklerini belirtti. Yeni tesisleri ile ilgili bilgi veren Koçaslan, “5 bin 470 metrekare açık, 2 bin 530 metrekare kapalı olmak üzere toplam 8 bin metrekarelik alanda hizmet vereceğiz. Servis bakım onarım için 9, kaporta için 2 hol ayrılmış olup 30 araca aynı anda hizmet verilebilecek alana sahip” diye konuştu.