Renault kararını verdi! Bursa heyecanlandı

Renault, elektrikli otomobil atağını sekiz yıl önce Bursa'da başlatmıştı. 2010 sonundan itibaren Oyak Renault Bursa fabrikalarında üretilen Fluence, Fransız markanın dünya pazarlarına sattığı ilk elektrikli otomobil oldu. Ancak elektrikli Fluence modeli beklenen talebi görmeyince üretimine son verildi.

493 MİLYON TL YATIRIM

Bursa, Renault'nun yüksek teknoloji modellerini üretmek için seçtiği fabrika olmaya devam ediyor. Renault şimdi de Bursa'yı hibrit üssü yapmaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobilde iddialı olan Fransız markası, ilk hibrit motorunu Bursa Oyak Renault fabrikalarında üretecek. Hibrit motorun beşinci nesil Clio'da kullanılması bekleniyor. Oyak Renault, hibrit motor için Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 493 milyon TL teşvik aldı. Proje, 110 doğrudan 440 dolaylı istihdam yaratacak. Hibrit yatırımını açıklayan Oyak Renault, bundan önce 33 milyon euroluk bir yatırım daha gerçekleştirdi. Yeni pres hattını geçen ay devreye alan Oyak Renault, büyük sac parçalarının üretimini ikiye katladı. Bursa, yıllık 360 bin otomobil ve 750 bin motor üretim hacmi ile Fransız markasının dünyadaki 38 fabrikası arasında en büyük kapasiteye sahip tesislerinden biri. Oyak Renault, Clio IV, Clio Sport Tourer ve Yeni Megane Sedan modellerinin yanı sıra motor ve mekanik aksamlarını da üretiyor. Oyak Renault 2017'de 599 bin 335 adet motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi takımı üretti. Ayrıca Türkiye'nin 2017'de ihraç ettiği 921 bin adet otomobilin 287 bin 915 adedi Oyak Renault tarafından üretildi. Oyak Renault, 70'e yakın ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 31'ini gerçekleştirdi.

6 MİLYONUNCU OTOMOBİL ÜRETİLDİ

Oyak Renault, yeni bir rekora imza atarak 6 milyonuncu otomobilin ve 5.5 milyonuncu motorun üretimini gerçekleştirdi. Üretilen 6 milyonuncu araç Polonya'ya ihraç edilen Renault Megane Sedan oldu. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Renault markasının birçok araç modelinin Bursa'da doğup dünyaya ihraç edildiğini söyledi. Oyak Renault'nun 1971'de üretime başladığını hatırlatan Aoun, "Başlangıçta 20 bin olan araç üretim kapasitemiz bugün 360 binlere yükseldi. 1970'li yıllardan günümüze Türkiye'de üretilen her iki otomobilden birinde Oyak Renault imzası var. Renault Grubu'nun dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da rekorlarımızı yenilemeye ve başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.