Renault Grubu'nun 3. çeyrek bilançosu! 10 milyar 374 milyon euro gelir

2020’nin üçüncü çeyreğinde küresel otomobil pazarında iyileşme eğilimi görüldü. Yılın ilk yarısındaki yüzde 28’lik düşüşe kıyasla bu dönemdeki düşüş yüzde 4 ile sınırlı kaldı.

Avrupa pazar payı yüzde 10.3 oldu

Şirket üçüncü çeyrekte 806 bin 320 araç satışı gerçekleştirdi. Satış adetleri, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaldı. Renault markası elektrikli araçlarda liderliğini güçlendirirken, Avrupa’da E-TECH hibrit ve şarjlı hibrit ürün gamını da hızlandırıyor. Grup ayrıca, üçüncü çeyrek boyunca fiyat disiplini politikasını güçlendirdi. Grup, yüzde 5 düşüş görülen Avrupa pazarında, üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 405 bin 223 satış adediyle olumlu gidişatını sürdürdürürken, pazar payı 0,2 puan artış ile yüzde 10,3 oldu. Renault markasının satışları, her biri kendi segmentinde lider olan Clio, Captur ve ZOE’nin performansları sayesinde yüzde 0,8 arttı. Dacia tarafında ise 2019’un üçüncü çeyreğindeki yüksek baz etkisinden dolayı satışlar yüzde 9,9 geriledi.

27 binden fazla satış

Renault, yüzde 107,2’lik artış gösteren Avrupa elektrikli araç pazarının lideri oldu. Elektrikli araç markası ZOE, üçüncü çeyrek boyunca yüzde 157,4 artışla 27 binden fazla satış adetine ulaşarak en çok satan elektrikli araç oldu. Hibrit ve yüzde 100 elektrikli araçlar için verilen siparişlerin sayısı, Renault Grubu’nun 2020 yılı Kurumsal Ortalama Yakıt Tasarrufu Standardı (CAFE) hedeflerine ulaşma yolunda elini güçlendirdi.