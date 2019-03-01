Renault, Avrupa’da 200 bin elektrikli araç sattı

Renault, 2011’de lansmanını gerçekleştirdiği ürün gamı ile Avrupa’da 200 bin elektrikli araç satış rakamına ulaştı.

Firma, üst üste 4 yıldır Avrupa liderliğini elinde tutuyor. Avrupa’da her 3 elektrikli araçtan yaklaşık 1’i Renault markasına ait.

2018 yılında, Renault’un Avrupa’daki elektrikli araç satışları yüzde 36 artarken, ikinci yarı yılda güçlü bir ivme ile bu oran yüzde 62’ye yükseldi.

Renault, Fransa’da binek ve hafif ticari araç pazarlarında yüzde 56,8 elektrikli araç payına sahip. Renault Grubu Elektrikli Araç Kıdemli Başkan Yardımcısı Gilles Normand, “Geçtiğimiz on yıl için açıkça belirtmiş olduğumuz hedefimiz, elektrikli mobiliteyi herkes için kullanılabilir hale getirmekti. Renault Grubu, 2022 yılı itibariyle tüm satışlarının yüzde 10’unu elektrikli otomobil olarak hedefliyor” dedi.