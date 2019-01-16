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Remziye Tok | CHP Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı Remziye Tok oldu

CHP, bugünkü PM toplantısında 1'i büyükşehir 4'ü il olmak üzere 70 adayını daha açıkladı. CHP Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı Remziye Tok oldu

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:15
Remziye Tok | CHP Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı Remziye Tok oldu

CHP, bugünkü PM toplantısında 1'i büyükşehir 4'ü il olmak üzere 70 adayını daha açıkladı. CHP Nevşehir Nar Başkan Adayı Remziye Tok oldu.

CHP'de bugüne kadar 5 ayrı Parti Meclisi toplantısında 630 belediye başkan adayı tespit edildi. Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle yeniden toplanacak. Bir taraftan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor. Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor. CHP, İYİ Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak.

CHP ve İYİ Parti ittifakla seçimlere giriyor

Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti. İki parti Mersin Büyükşehir Büyükşehirde kendi adaylarıyla seçime giriyor. İttifak çerçevesinde, Ordu'nun kime bırakılacağı henüz netleşmese de burada CHP adayının destekleneceği konuşuluyor. İYİ Parti ittifakı kapsamında Ordu'nun yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adaylarının da CHP'den açıklanması bekleniyor. İYİ Parti ise mutabakat kapsamında, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'ten aday çıkaracak. Bugüne kadar 28 ilin adaylarının açıklandığı CHP'de, belediye başkan adayları henüz duyurulmayan iller, Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Elazığ, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Yozgat ve Zonguldak. Bu illerden hangisinin İYİ Parti'ye bırakılacağı da henüz netlik kazanmadı. CHP'de bugüne kadar yapılan beş toplantı sonrasında, 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere 630 belediye başkan adayı açıklanmıştı.

CHP Nevşehir Nar Başkan Adayı Remziye Tok oldu

Açıklanan listeye göre Nevşehir'in merkeze bağlı Nar kasabasında belediye başkan adayı Remziye Tok olarak belirlendi. 

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:15
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Bartın
  5. Şırnak
  6. Kırıkkale
  7. Aksaray
  8. Zonguldak
  9. Yozgat
  10. Van
  11. Şanlıurfa
  12. Trabzon
  13. Tokat
  14. Tekirdağ
  15. Siirt
  16. Samsun
  17. Sakarya
  18. Rize
  19. Ordu
  20. Muş
  21. Muğla
  22. Mardin
  23. Kahramanmaraş
  24. Manisa
  25. Malatya
  26. Konya
  27. Kocaeli
  28. Kırklareli
  29. Kayseri
  30. Kastamonu
  31. Kars
  32. İzmir
  33. İstanbul
  34. Mersin
  35. Isparta
  36. Hatay
  37. Hakkari
  38. Gaziantep
  39. Eskişehir
  40. Erzurum
  41. Elazığ
  42. Diyarbakır
  43. Denizli
  44. Bursa
  45. Balıkesir
  46. Aydın
  47. Antalya
  48. Ankara
  49. Amasya
  50. Afyon
  51. Adıyaman
  52. Adana
  53. Remziye Tok
  54. CHP Nevşehir Nar Başkan Adayı Remziye Tok

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