Remziye Tok | CHP Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı Remziye Tok oldu

CHP, bugünkü PM toplantısında 1'i büyükşehir 4'ü il olmak üzere 70 adayını daha açıkladı. CHP Nevşehir Nar Başkan Adayı Remziye Tok oldu.

CHP'de bugüne kadar 5 ayrı Parti Meclisi toplantısında 630 belediye başkan adayı tespit edildi. Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle yeniden toplanacak. Bir taraftan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor. Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor. CHP, İYİ Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak.

CHP ve İYİ Parti ittifakla seçimlere giriyor

Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti. İki parti Mersin Büyükşehir Büyükşehirde kendi adaylarıyla seçime giriyor. İttifak çerçevesinde, Ordu'nun kime bırakılacağı henüz netleşmese de burada CHP adayının destekleneceği konuşuluyor. İYİ Parti ittifakı kapsamında Ordu'nun yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adaylarının da CHP'den açıklanması bekleniyor. İYİ Parti ise mutabakat kapsamında, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'ten aday çıkaracak. Bugüne kadar 28 ilin adaylarının açıklandığı CHP'de, belediye başkan adayları henüz duyurulmayan iller, Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Elazığ, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Yozgat ve Zonguldak. Bu illerden hangisinin İYİ Parti'ye bırakılacağı da henüz netlik kazanmadı. CHP'de bugüne kadar yapılan beş toplantı sonrasında, 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere 630 belediye başkan adayı açıklanmıştı.

CHP Nevşehir Nar Başkan Adayı Remziye Tok oldu

Açıklanan listeye göre Nevşehir'in merkeze bağlı Nar kasabasında belediye başkan adayı Remziye Tok olarak belirlendi.