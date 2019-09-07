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Rektör Vural Kavuncu, Ankara’da termal sağlık turizmini anlattı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:26
Rektör Vural Kavuncu, Ankara’da termal sağlık turizmini anlattı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun ’Termal Sağlık Turizmi’ konulu toplantısında, termal sağlık turizmin dünyadaki gelişimi ve Türkiye’deki mevcut durumu ile yapılması gerekenler hakkında bir sunum yaptı.


Toplantıya Kurul Başkanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet, Sağlık Bakan Yrd. Prof. Dr. Muhammed Güven, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitü Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım, bakanlık bürokratları, uluslararası sağlık turizm danışmanları ve özel sektör temsilcileri katıldı.


Rektör Kavuncu, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz sağlık alanında hem çok iyi tesislere sahip olan hem de dünya ölçeğine bakarsanız sağlığa ulaşımı en kapsamlı ve kolay olan ülkeler arasında yer alıyor. Özel sağlık tesislerinin kaliteleri dünya ile yarışır durumda. Kamu tarafında da şehir hastanelerimiz dünya çapında üst sınıf sağlık tesisleri. Tedavi amacıyla ülkemize yurt dışından önemli sayıda hasta geliyor. Bu sayı her sene artış gösteriyor. Ancak termal sağlık ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yurt dışından hasta gelişini çok göremiyoruz. Bizzat içinde birisi olmam ve sektörün ihtiyaçları, sorunları ile yakından ilgili olmam nedeni ile bu kurula davet edildim. Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu doğrudan Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak çalışıyor ve ulaştıkları bilgi ve veriler ışında oluşan kanaatlerini kendisine iletiyorlar. Böylece ilgili alanlarda politika oluşumunda bir destek mekanizması görevi görüyorlar. Biz de buna göre alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlar ile ilgili bir rapor hazırladık. Kurulda sunumuz büyük ilgi gördü. Önümüzdeki süreçte de muhtemelen bu temaslarımız devam edecek. Sunum esnasında Kütahya’nın termal zenginlikleri ile rehabilitasyon hastanelerimizi de tanıtma fırsatımız oldu. Türkiye için örnek bir sağlık turizmi iş modeli geliştirilmesi açısından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemizin üstlenebileceği rolü anlattık. Kütahya’nın bu alandaki iddiası ve bilinirliğine katkı verdiğimizi düşünüyorum. Sağlık turizmi hareketini başlatabilmek en büyük arzumuz" diye konuştu.(EFE-)

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:26
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