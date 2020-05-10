Rektör Karabulut’tan Anneler Günü mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, mesajında şunları kaydetti:

"Sabrın, şefkatin, sevgi ve merhametin timsâli olan annelerimiz; sağlıklı bir toplumun temel taşıdır.

Peygamber Efendimizin ’Cennet, Annelerin Ayakları Altındadır’ hadis-i şerifiyle payelendirdiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde bir kılavuz görevi gören annelerimizin hakkı hiç bir şekilde ödenemez.

Yegâne derdi evladının gülümseyen yüzünü görmek olan cefakâr annelerimiz din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin yardımlaşmayı, karşılıklı saygıyı ve kardeşçe yaşamayı öğrendiğimiz bu iklimin oluşmasında en büyük rehberimizdir.

Bu vesileyle, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmet ve minnetle yâd ediyor; toplumların temel direği, emsalsiz ve sınırsız sevginin, sabrın; en masum ve temiz duyguların timsali annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor, bütün annelere sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."