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Aktüel

Rektör Çufalı, bayramda hastaneyi ziyaret etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü; Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:58:15 -
Rektör Çufalı, bayramda hastaneyi ziyaret etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü; Prof. Dr. Mustafa Çufalı Ramazan Bayramı’nda hastaneyi ziyaret etti.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek, hastanede tedavi gören vatandaşların ve sağlık çalışanlarının RamazanBayramını kutladı. Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de zor bir dönemden geçtiğini belirten Rektör Çufalı, özellikle bu sürecin tüm zorluklarını yakından hisseden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Hastanede tedavi gören ve pandemi sürecinde yakınlarından uzakta bayram geçirmek zorunda kalan vatandaşları da yalnız bırakmayan Çufalı, tüm hastalara acil şifalar dileyerek bayramlarını tebrik etti.

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