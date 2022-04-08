  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rektör atamaları Resmi Gazete kararları! Hangi üniversiteye kim rektör atandı?
Aktüel

Rektör atamaları Resmi Gazete kararları! Hangi üniversiteye kim rektör atandı?

Son dakika haberine göre; Rektör ataması kararları 8z Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Peki hangi üniversiteye rektör ataması yapıldı? Kim hangi üniversite rektörü oldu? İşte Resmi Gazete rektör atamaları listesi…

Yeniakit Publisher
2022-04-08 09:22:00 - 2022-04-08 09:22:45
Rektör atamaları Resmi Gazete kararları! Hangi üniversiteye kim rektör atandı?

Son dakika haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarıyla Zonguldak Bület Ecevit Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Işık Üniversitesi, TED Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, ile Sanko Üniversitesine rektör ataması yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay