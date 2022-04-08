Rektör atamaları Resmi Gazete kararları! Hangi üniversiteye kim rektör atandı?
Son dakika haberine göre; Rektör ataması kararları 8z Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Peki hangi üniversiteye rektör ataması yapıldı? Kim hangi üniversite rektörü oldu? İşte Resmi Gazete rektör atamaları listesi…
Son dakika haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarıyla Zonguldak Bület Ecevit Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Işık Üniversitesi, TED Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, ile Sanko Üniversitesine rektör ataması yapıldı.