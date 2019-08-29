0553 313 94 23

Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı’na katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:29
Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı’na katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, WESCE’19 Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı’na katıldı.


Enerji dünyasında stratejik yol haritaların belirlenmesi ve hedeflerin oluşturulması gibi kritik süreçlere katkı sağlaması amacı ile düzenlenen WESCE’19 Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde açıldı. Rektör Alma, programda ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları’ konusunda katılımcılara sunum yaptı.


Prof. Dr. Bahri Şahin’in Kongre Başkanlığı yaptığı programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Eski Kanada Araştırma, Yenilikler ve Bilim Bakanı Dr. Reza Moridi katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:29
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanlığı’na Süslü atandı
    1. Zonguldak İl Jandarma Alay..
    2. Başkan Altay: “Konyaspor’a destek..
    3. BEÜ’de Biyogeribildirim tedavisine..
    4. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne 16..
    5. Milletvekili Dülger’in 30 Ağustos..
    6. AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti..
    7. Esenyurt’ta telefoncuya tekme tokat..
    8. Türk Hava Kuvvetleri’nin uçuş ekibi..
    9. Bellona Kayseri Basketbol’da 8 oyuncu..
    10. Çanakkale'de 147 düzensiz göçmen..
    11. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    12. Türkiye’nin çobanları bu fuarda..
    13. Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü
    14. 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı
    15. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
    16. Altun: “Vatan, millet ve bayrak..
    17. (Özel) Devletin en güzel..
    18. Şahin’den 30 Ağustos mesajı
    19. Amed Sportif Faaliyetler Ramazan..
    20. HDP’ye ders veren Soylu’ya yeni..
    21. Güney Kore'de eski Devlet Başkanının..
    22. Hindistan'dan Cammu Keşmir'de "50 bin..
    23. Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda
    24. Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 483..
    25. Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna..
    26. Finike’de pastahane ve fırınlar..
    27. Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede..
    28. Yeni Malatyaspor’da sponsorluk..
    29. Belgesellerdeki izledikleri hayvanları..
    30. Başkan Sever müjdeyi verdi
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı