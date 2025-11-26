Reklamları gören taksiciler ayaklandı

İzmir'de taksiciler, korsan taşımacılık yapan firmanın kent genelindeki billboard reklamlarına tepki göstermek için Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Taksici esnafı, korsan taşımacılığı yapan firma ve billboardlarında yer alan reklamlarına karşı tepki göstermek için Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

Esnaf adına açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, şunları söyledi:

"İzmir'de iki gündür bir hukuksuzluk yaşıyoruz. Korsan taşımacılık yapan bir firma İzmir'in direklerinde, billboardlarında ve şehrin ana arterlerinde reklam yapmaya başladı.

Emniyet mensuplarınca taşımacılık yapan kişiler yakalandığında araçları kapatılmasına rağmen Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri İzmir'de reklam verilmesine tepki gösteriyoruz.

Bu konuyla ilgili geçen yıl alınmış bir reklam kurulu kararı var. Daha önce de farklı illerde böyle bir reklam girişimi yapılmış ve toplatılmıştır"