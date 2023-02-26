Reklam değil iş yaptı! Gamze Özçelik'ten deprem bölgesi için alkışlanacak hareket

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile çalışmalarını yürüten Gamze Özçelik, deprem bölgeleri için kolları sıvadı. Depremzedeler için yemek yapan Gamze Özçelik, şimdi de 100 adet konteyner yapmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği üzerinden deprem bölgelerine yardım çalışmaları yürütmeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Gamze Özçelik, depremzedelere yemek yapıyordu. Şimdi de konteyner kent için kolları sıvadı.

AFAD iş birliği ile 100 adet konteyner

Kurucusu olduğu dernek üzerinden AFAD ile iş birliğine giden Gamze Özçelik, deprem bölgesine 100 adet konteyner yaptırıyor.

Ünlü oyuncu konu hakkında, "Hep birlikte bu zor günleri aşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Konteyner kentimiz kurulurken acil ihtiyacı olan aileler için çadırlar hazırladık" açıklamasında bulundu.

Ekip, Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.

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