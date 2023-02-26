Reklam değil iş yaptı! Gamze Özçelik'ten deprem bölgesi için alkışlanacak hareket
Umuda Koşanlar Derneği ile özellikle Afrika'da yardımlarını gerçekleştiren ve Kahramanmaraş depremlerinin olduğu ilk andan itibaren afet bölgesinde çalışmalarını yürüten Gamze Özçelik, AFAD iş birliği ile bölgede 100 adet konteyner yapmaya hazırlanıyor.
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile çalışmalarını yürüten Gamze Özçelik, deprem bölgeleri için kolları sıvadı. Depremzedeler için yemek yapan Gamze Özçelik, şimdi de 100 adet konteyner yapmaya hazırlanıyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği üzerinden deprem bölgelerine yardım çalışmaları yürütmeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Gamze Özçelik, depremzedelere yemek yapıyordu. Şimdi de konteyner kent için kolları sıvadı.
AFAD iş birliği ile 100 adet konteyner
Kurucusu olduğu dernek üzerinden AFAD ile iş birliğine giden Gamze Özçelik, deprem bölgesine 100 adet konteyner yaptırıyor.
Ünlü oyuncu konu hakkında, "Hep birlikte bu zor günleri aşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Konteyner kentimiz kurulurken acil ihtiyacı olan aileler için çadırlar hazırladık" açıklamasında bulundu.
Ekip, Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Siyaset
Devlet Bahçeli'den Ahbap ve Babala tepkisi
{relation id:1734386 slug:'imam-cuma-hutbesinde-fena-bombaladi-haluk-levent-ve-oguzhan-ugur-apisip-kalacak'}