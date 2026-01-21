  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Rekabet Kurumu’ndan açıklama: TEMU incelemesi rutin bir prosedür
Gündem

Rekabet Kurumu’ndan açıklama: TEMU incelemesi rutin bir prosedür

Rekabet Kurumu’ndan açıklama: TEMU incelemesi rutin bir prosedür

Rekabet Kurumu, TEMU’ya yönelik yürütülen incelemelere ilişkin kamuoyunda çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı; açıklamada sürecin mevzuata uygun ve rutin denetim kapsamında devam ettiği vurgulandı.

Türkiye’de Temu’ya yönelik başlatılan denetim iç ve dış basında gündem olmuştu.

Rekabet Kurumu, incelemelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, incelemenin başlatılmış olmasının, doğrudan TEMU hakkında bir soruşturma açıldığı anlamına gelmediğini belirterek şu ifadeleri paylaştı: Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır.

