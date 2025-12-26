Rekabet Kurulu o sektöre de soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, dikim için sebze fidesi sektöründe faaliyet gösteren 18 teşebbüs ve Fide Üreticileri Alt Birliği hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, dikim için sebze fidesi sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edildiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın Kurulca karara bağlandığı bildirildi.

Yapılan incelemelerde, geleceğe yönelik fiyatların, satış koşullarının, maliyetlerin, kar beklentilerinin ve arz miktarlarının teşebbüsler arasında paylaşıldığına dair kuvvetli bulguların elde edildiğine işaret edilen açıklamada, Kurulun, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 18 teşebbüs ve birlik hakkında soruşturma açtığı aktarıldı.

FİRMALAR AÇIKLANDI

Açıklamada, soruşturma sürecine yönelik, "Bazı firmaların düşük fiyat uygulayan rakiplerini fiyat yükseltmeleri için uyardıkları, ayrıca fiyatları ve satış koşullarını birlikte belirledikleri görüldü. Bu süreçte, sektörel birliğin düzenlediği toplantılarda da benzer kararlar alındığı öne sürülüyor. Gıdanın ilk halkasında bozulan rekabetin bedelini üreticilerin ve tüketicilerin ödememesi için soruşturma süreci hassasiyetle yürütülüyor." ifadelerine yer verildi.

Hakkında soruşturma açılan taraflar şöyle:

"Fide Üreticileri Alt Birliği, Altın Fide-Mestaş Tarım Tic. ve San. Ltd. Şti, Antalya Tarım Üretim Dan. ve Paz. AŞ, Bambus Tarım Fide Zirai Dan. Mim. İnş. Nak. Pey. Taahh. İth. İhr. Ür. Oto Kir. Tur. Tic. Ltd. Şti, Bars Paz. ve Tic. Ltd. Şti, Çavaş Yonca Tarım Rasim Çavaş, Kumluca Deniz Fide Tarım İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti, Doru Fide Hayvancılık Tarım Tic. San. Ltd. Şti, Ergün Duran Fide ve Tarım Ürünleri Paz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Has Fide Tarım Tic. San. İnş. ve Paz. AŞ, HISHTIL Fidecilik San. ve Tic. AŞ, Kaya Fide Tic. Ltd. Şti, Maki Tarım Tic. AŞ, Marmara Fide Üretimi ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti, Olympos Fide Üretim Pazarlama Tarım Komisyon Tic. Ltd. Şti, Özkan Fide Tic. ve San. AŞ, T.S. Tarım İnş. Tur. İma. San. ve Tic. Ltd. Şti, United Genetics Turkey Tohum Fide AŞ ve Yaşa Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.