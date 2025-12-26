  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Epstein dosyasından paçayı kurtarma derdinde! Trump'tan takla üstüne takla

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Sosyal medyada bir kadınının feminizm sözleri olay oldu! Batı destekli sinsi projeye karşı hakikatin sesi yükseldi!

Fenerbahçe bunu kabul edecek mi? Sörloth'un istekleri 'yok artık' dedirtti

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Japonya, 640 milyon dolarlık kıyı savunma planları için Türkiye’ye yöneldi Kapımızı çalacaklar

Terörün Finansmanına Neşter: 10 Yeni Karar, 4 İptal!

Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı

Sokakları kana bulayacaktı! MİT DEAŞ'lı teröristi paketledi

Müslüman yılbaşı kutlamaz
Gündem Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Valilik uyardı: Bu geceden itibaren etkili olacak
Gündem

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Valilik uyardı: Bu geceden itibaren etkili olacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Valilik uyardı: Bu geceden itibaren etkili olacak

Mega kent İstanbul'a komşu Kocaeli’nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Kocaeli Valiliği, kentin güney ilçelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda, bu gece saatlerinden itibaren Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinin yükseklerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar kalınlığının 5 ila 20 santimetreye ulaşması öngörülen yağışın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor
Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor

Aktüel

Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor

İstanbul’a ne zaman kar yağacak?
İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Yaşam

İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İstanbul Valiliğinden "kar yağışı" uyarısı! Tarih belli oldu
İstanbul Valiliğinden "kar yağışı" uyarısı! Tarih belli oldu

Gündem

İstanbul Valiliğinden "kar yağışı" uyarısı! Tarih belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23