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Rejimin İdlib'e saldırısında iki sivil hayatını kaybetti

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırılarda iki sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:34
Rejimin İdlib'e saldırısında iki sivil hayatını kaybetti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, sabah saatlerinden bu yana İdlib’in Maarethırme, El Bırnas ve Barabo köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırılar düzenlerken, Lazkiye'nin kuzeybatı kırsalında Kebbine köyü ve tepesine varil bombaları attı.

Rejim ve destekçileri, bir süredir Kebbine'ye yönelik saldırılarına hız vermişti. Bu yolla rejim, Hama-İdlib-Lazkiye illerinin kesişiminde üstünlük sağlamayı ve Türkmendağı'na da hakim olmayı hedefliyor.

Öte yandan İdlib Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejimi İdlib'in El Bırnas köyünde zeytin hasadında çalışanları da karadan karaya atış yapan silahlarla hedef aldı.

4 kişi yaralandı

Saldırıda, iki sivil hayatını kaybederken, 4 sivil yaralandı.

Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere son beş günde düzenlediği hava ve kara saldırılarında toplam 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:34
  1. İdlib gerginliği azaltma bölgesi
  2. Beşşar Esed rejimi
  3. Anadolu Ajansı

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