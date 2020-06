Rejim ve PKK/YPG’ye Mehmetçik’ten gözdağı

Göksel Çağlav Ankara

Katil Esed rejiminin geçtiğimiz hafta Rusya’dan 8 savaş uçağı almasının ardından, Türkiye bölgeye gönderilen sevkıyatlarda hava savunma sistemlerinin yanı sıra çok sayıda zırhlı mekanize birliği de sevk etti.

Bölgede gerginlik var

İdlib’de yaşananları Akit’e değerlendiren Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, İdlib’de birtakım hareketlenmelerin olduğunu belirterek, “Rejim güçleri ile İranlı milisler İdlib’in güneyinde birtakım faaliyetlere geçtiler. Geçen hafta Rusya Suriye’ye 8 adet savaş uçağı sattı. Türkiye buna karşı hava savunma sistemlerini şubat ayından bu yana güçlendirmeye devam ediyor. Bölgede her ne kadar Rusya ile işbirliği devam ediyor gibi görünse de, görünmeyen bir gerginlik var. Suriye rejimi Rusya’nın yaptırımlarına direniyor. Rusya’da rejime “Seni Türkiye ile karşı karşıya bırakırım” tehdidi ile istediğini almak için böyle davranıyor. Bölgede her an çatışma ortamı çıkabilir. Suriye’de işbirliği yapılırken Libya’da Rusya ile karşı karşıya kalıyoruz. Darbeci Hafter’e Rusya’nın desteği belli” görüşlerini dile getirdi.

Rusya savaş için, Türkiye barış için Suriye’de

Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu da, “Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat alanlarında kurmuş olduğu barış ve huzur ortamın aynısını İdlib bölgesinde de tesis etmek için büyük uğraşlar vermektedir. Türkiye güvenliğin sağlanması ve daimi hale getirilmesi için onca uğraş verirken, Rusya, halkını katleden Esad rejimini savaş ekipmanlarını satmaya devam ediyor. En son 8 adet savaş uçağı satması, Rusya’nın barış için değil, savaş için Suriye topraklarında olduğunu da kanıtlamıştır. Yine Rusya’nın, hava gücü için aktif olarak kullandığı SU-24 ve SU-22 uçakları Suriye’de rejim ordusunun envanterinde bulunuyor. Savaş uçakları dışında Rusya tarafında verilen Mi-17, Mi-8 helikopterleri de Suriye rejim ordusu envanterinde yer almaktadır. Suriye ayrıca S-300 füze savunma sistemini de Rusya’dan alarak envanterine dahil etmiştir. Rusya’nın son dönemde Esed rejimine yaptığı hava unsurları desteğine karşı Türkiye’de gözlem üslerine ve kontrol noktalarına hava savunma sistemlerini kurarak olası bir saldırıya karşılık hazırlıklarını tamamlamış durumdadır. Son aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgenin barış ve huzuru için askeri sevkıyatlarına hız vermiştir. Şanlı Türk Ordusu hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde 7/24 gözü düşmanda, eli tetikte görev yapmaya devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.