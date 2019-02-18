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Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı

2 yıl önce yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısında saldırganlar arasında yer alanAbdülgadir Masharipov, yargılandığı davada hakkında tüm suçlamaları reddetti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:32
Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 1 Ocak 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdülgadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada savunmasını yapan Masharipov, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Savunmasını Türkçe yaptı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Masharipov'un savunması kapalı celsede alındı.

Masharipov'un olaydan 2 yıl 1 ay 17 gün sonra savunmasını Türkçe olarak yaptığı, zorlandığı yerlerde tercümanın kendisine yardım ettiği belirtildi.

Savunmasında, eşinin hasta olması ve parasının olmaması nedeniyle İran'a, Pakistan'a gittiğini, ardından da Türkiye'ye geldiğini, İstanbul'da sürekli taşınmak zorunda kaldığını söyleyen Masharipov, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının internette kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şoke olduğunu söylediği belirtildi.

Kimliği olmadığı için gizlendiğini iddia etti

Fotoğrafları yayınlandığı ve yanında kimliği olmadığı için gizlendiğini ifade eden Masharipov'un, medyanın kendisini öne sürdüğünü, olayı kendisinin yapmadığını, olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişinin kendisi olmadığını söylediği kaydedildi.

Saldırıyı kabul ettiği emniyetteki ve hakimlikteki ifadelerini, duruşmada reddettiği öğrenilen Masharipov'un suçlamaları ve delilleri kabul etmediği bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:32
  1. Ortaköy
  2. Reina
  3. Abdülgadir Masharipov
  4. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi
  6. kalaşnikof
  7. İran
  8. Pakistan

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