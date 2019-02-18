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Reina katliamcısı Masharipov ilk kez konuştu: 39 kişiyi ben öldürmedim

İstanbul Ortaköy'de Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov, olaydan 2 yıl sonra ifade verdi. Masharipov, katliamı kendisinin yapmadığını öne sürdü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:35
Reina katliamcısı Masharipov ilk kez konuştu: 39 kişiyi ben öldürmedim

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 58 sanığın yargılandığı davada savunmasını yapan Masharipov hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 32 tutuklu ve 9 tutuksuz sanık katıldı.

Masharipov'un avukatı, kamu güvenliği ve olayın vahameti nedeniyle müvekkilinin kapalı celsede dinlenmesini talep etti. Bu talep usul ve yasaya uygun olduğundan kabul edildi.

Sanık Masharipov'un olaydan 2 yıl 1 ay 17 gün sonra savunmasını Türkçe olarak yaptığı, zorlandığı yerlerde tercümanın kendisine yardım ettiği öğrenildi.

"Elinde Kalaşnikof olan kişi ben değilim"

Suçlamaları kabul etmeyen Masharipov'un, "Olay gecesi elinde Kalaşnikof olan kişi ben değilim. Benim olduğumu söyleyen taksici ve polis gelip beni teşhis etsin" dedi.

İddiname

Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme","Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:35
  1. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Masharipov
  3. Abdulkadir Masharipov
  4. Reina

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