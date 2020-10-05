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Ekonomi Rehabilite edilen yaban hayvanları doğaya bırakıldı
Ekonomi

Rehabilite edilen yaban hayvanları doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarını doğaya bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:29:00 -
Rehabilite edilen yaban hayvanları doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle tedavileri tamamlanan ve biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla üretimi yapılan keklik, sülün, şahin, doğan, çakal, sincap gibi yaban hayvanlarını Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı’nda doğaya bıraktı. Pakdemirli, hayvan bakımevlerine yüzde 40 destek verdiklerini ifade ederek, “Bu kapsamda bugüne kadar da 70 yerel yönetim içinde kabaca 36 milyon lira destek verdik. Bunu da bugünkü değerlere çekecek olursak kabaca 100 milyon lira civarında bir desteğimiz oldu” ifadesini kullandı. Pakdemirli, 2012’den bu yana 30 bin civarında yaban hayvanının rehabilite edilerek doğaya bırakıldığını belirterek, “Gerek yaban gerekse sokak hayvanları olsun hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

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