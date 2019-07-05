Rehabilitasyon için başladığı paletli yüzmede zirveye çıktı





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Avrupa Büyükler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya elde ederek Türkiye'ye büyükler kategorisinde ilk madalyalarını kazandıran Derin Toparlak, çocuk yaşta ayağının kırılmasıyla şans eseri bu spora yöneldi ve Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Yunanistan'da yapılan şampiyonada 6 bin metre açık su yarışında altın, bin 500 metre su üstünde ise gümüş madalya alarak tarihi bir başarı elde eden 22 yaşındaki sporcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Spor hayatını Bakırköy Ata Spor Kulübünde sürdüren Derin Toparlak, bu spora 7 yaşında geçirdiği sakatlıktan sonra şans eseri başladığını belirtti.

Kaykaya binmeyi çok sevdiğini ve çocukluğunda kaykay üzerinde bir kaza geçirdiğini anlatan Derin, "7 yaşında kaykaya binerken büyük bir kaza geçirdim ve ayağım kırıldı. 4 ay yürüyemedim. Sonra rehabilitasyon amaçlı yüzmeye geldim. Meğer geldiğim yer paletli yüzmeymiş. Aslında biraz şans işiydi. Normal yüzmeye başladım ama bir baktım ayağımıza paletleri verdiler. Hobi olarak başladım haftada 2 günle. Sonra bir baktım haftada 4-5 gün geliyorum. Birden bire bu branşın sporcusu oldum." ifadelerini kullandı.





- "En büyük hayallerimden biriydi"





Gençler kategorisinde de önemli başarılar elde eden Derin, büyüklerde madalyaya ulaşarak hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Madalya almanın heyecan verici olduğunu aktaran Derin, "Kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı dinlettirmek benim için çok önemliydi. En büyük hayallerimden biriydi. Önümde Dünya şampiyonası var ve orada da hedefim altın madalya almak. Yarış bittikten sonra farkettim madalya kazandığımı. Ne yapacağımı şaşırdım mutluluktan." diye konuştu.

Özellikle 6 bin metrede kazandığı altın madalyanın zorluğuna dikkati çeken Derin, "6 bin metre mesafe çok zordu. İnanılmaz uzun bir mesafe, anlatılmaz yaşanır. Göl şansıma çok dalgalıydı. Yarış iptal olur diye bekledik. Yüzerken bile iptal olmasını bekledim. Birde açılmaya başladım ve her şey gitmeye başladı. Dalgalar çok zorladı ama altın madalyayı kazandım." değerlendirmesinde bulundu.

Çok zor bir spor yaptığını ve 3-4 kilo ağırlığındaki paletleri taşımının kolay olmadığını vurgulayan Derin, şunları kaydetti:

"Bu sene içinde haftanın 4 günü antrenman yaptım. Sabah 04.30'da kalkıyorum, 05.30'da suda oluyorum. 07.30'da kardeşimi okula bırakıyordum. Biraz uyuduktan sonra tekrar havuza gelip antrenman yapıyorum. Akşam da fitness antrenmanınımı yapıp eve geçip dinleniyorum. Son iki ayım tamamen bu tempoda geçti."

Hedeflerini de anlatan Derin Toparlak, "Seneye Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almam lazım. Daha sonra da Dünya Oyunları olacak. Mutlaka orada olmak istiyorum. En büyük hayalim orada madalya kazanmak." şeklinde konuştu.





- Antrenör Babaoğlu: "Derin Toparlak çok özel bir sporcu"





Derin Toparlak'ın antrenörü Canberk Babaoğlu, sporcusunun başarısını şöyle anlattı:

"Ülkemizin inancını sonuna kadar hissettik. Çok çaba sarf ettik, inandık ve sonunda başarı geldi. Derin Toparlak çok özel bir sporcu. Derin, antrenörünün dediği her şeyi yapar. Hiç itiraz etmez. Bu spor çok zordur. Antrenmanların çok iyi geçmesi lazım. Derin'le bu konuda müthiş bir enerji oluşturduk. O bana inandı. Antrenöre inanmak çok önemli. Ben de ona inandım, birlikte çok güçlü olduk ve başarı geldi."

Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu ise belediye olarak Derin Toparlak'a büyük bir destek verdiklerini aktararak, "Destek verdiğimiz bir sporcunununda dünya çapında bir yerlere gelmesi bizi mutlu ediyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı gönderde görüp ulusal marşımızı duyunca ne kadar güzel bir şey yaptığımızı anlıyoruz. Belediyelerin spora desteği lütuf değil, görevdir." yorumunu yaptı.



