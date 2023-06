Reha Muhtar'ın 14 yaşındaki kızından kan donduran itiraflar! 'Babamın yüzünden okula hep sarhoş gittim'

Oyuncu Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile evlenerek 2009 yılında da Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına aldı. 2010 yılında boşandığı eski eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı ileri süren Uğur, şikayetçi oldu.

Çocuklarını babasının yanına göndermek istemeyen Uğur, bu sefer de kızının babasıyla ilgili iddialarda bulunduğu bir videoyu yayınladı.

"Babam yüzünden 10 yaşında alkolik oldum"

Uğur'un paylaştığı videoda 14 yaşındaki Mina, "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şuanda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Ben mutlu olsaydım bunları yapar mıydım? Sizden rica ediyorum ne olur beni babama geri götürmeyin.

"Okula sarhoş gidiyordum"

Ben bunu hak etmiyorum, bunu kötü bir insan bile hak etmiyor. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum. Kollarım kanaya kanaya okula gidiyordum. Babam iyi bir baba olsaydı bunları görürdü. Fark ettiği zamanda hiçbir şey yapmadı. Bir de beni dövdü" iddialarında bulundu.

Deniz Uğur: Mücadeleme rağmen çocuklarıma eziyeti engelleyemedim

Kızının videosunu yayınlayan Deniz Uğur ise bakanlıktan yardım isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hangi sebepten olduğunu anlamadığım bir şekilde mahkeme kızım hakkındaki tedbir kararını kaldırdı! Çünkü kızıma şiddet uygulayan ve daha bir sürü zararı dokunmuş olan babası, oğlum Poyraz'ın da üzerinde baskı kurarak ona kardeşinin şiddet görmediği yalanını söylettiriyor. Poyraz babasının baskısıyla mahkemelerde beni görmek istemediğini bile zorla söyleyebiliyor, sonra bizim eve geldiğinde bana seni çok özlüyorum diye sarılıp ağlıyor. Verdiğim tüm mücadeleye rağmen hala iki çocuğumun da yaşadığı bu eziyeti engelleyebilmiş değilim. Bu bir anne olarak beni çileden çıkarıyor. Mina babasına kızgınlığında ve kırgınlığında, adalete seslenişinde sonuna kadar haklı. Benim kızım inanılmaz derecede zeki ve cesur bir kızdır, bugüne kadar yaşadıklarını ifşa etmeyi hiç istemedi, ben de onun rızası dışında kimseyle paylaşmadım…"

"Devlet büyüklerinden yardım istiyorum"

Uğur açıklamasının devamında, "Ama şu noktada kızımı korumak için her şeyi göze almak durumundayım. Gerçeğin gün yüzüne çıkması için, adaletin gerçekten işlemesine her türlü manipülasyonla engel olamasınlar diye, ilk kez Mina'nın kendi kaydettiği konuşmasını kendi isteği üzerine paylaşıyorum. Kol kırılsın, yen içinde kalsın demekle adalete ulaşılamıyor maalesef, her şeyi konuşmak zorundayız. Takdir kamuoyunun… Devletimin büyüklerinden ve tüm resmî birimlerindeki vicdanlı, sorumluluk sahibi görevlilerden, kamuoyundan ve basından, ailemle benim içimizi cayır cayır yakan bu konuyla alakalı destek ve hakkaniyet bekliyorum… Acil." dedi.