Faiz bataklığı ocaklar söndürüyor! Her iki vatandaştan biri kredi borçlusu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de kredi kartı borçlarının ekonomik ve toplumsal bir krize dönüştüğünü belirterek, milyonlarca vatandaşın yüksek faiz yükü altında ezildiğini söyledi.

Türkiye’de 147 milyon kredi kartı sahibinin toplam 3 trilyon liralık borcu bulunduğunu ifade eden Palandöken, kredi kartı kullanan her iki kişiden birinin borçlu durumda olduğunu, yaklaşık 2 milyon kişinin ise yasal takip sürecinde bulunduğunu açıkladı.

Yüksek faiz oranlarının vatandaşları ödeme güçlüğüne sürüklediğini vurgulayan Palandöken, Bankalar Birliği’ne çağrıda bulunarak kredi kartı faizlerine tavan ve taban sınırı getirilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara ek süre tanınmasını isteyerek, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

“Ülkemizde kredi kartları artık hayat kurtaran bir noktaya geldi” diyen Palandöken, esnafın da ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti. Kredi kartı limitleri dolduğu için ürün alamayan esnafın, yapılandırma sonrasında dahi yalnızca asgari ödeme yapabildiğini ve faiz yükünün altından kalkamadığını kaydetti.