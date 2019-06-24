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Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor’da

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Regan Magarity’yi transfer etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:29
Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor’da

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Regan Magarity’yi transfer etti.


Hatay ekibi, ABD Virginia Tech Üniversitesi takımında oynayan ve daha sonra WNBA draftında Connecticut Sun’a seçilen 21 yaşındaki 1.93’lük uzun forvet İsveçli Regan Magarity’le 1 yıllığına anlaştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Serhat Bayraktar, “Regan Magarity’i kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1.93’lük uzun boylu oyuncumuz forvet ve pivot mevkilerinde oynayabiliyor. Oyuncumuzla bir yıllık sözleşme imzaladık, takımımıza ve kendisine hayırlı olsun” dedi. Bayraktar, takıma dış transfer takviyesinin süreceğini sözlerine ekledi.


Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi, iç transferde Gizem Başaran ve Marica Gajic, dış transferde ise Özge Yavaş, Asena Yalçın ve son olarak Regan Magarity’le anlaşma sağladı. Mavi-beyazlılar Merve Aydın’la da yollarını ayırmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:29
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