  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset Regaip Kandili'nde YHT'de anlamlı jest
Siyaset

Regaip Kandili'nde YHT'de anlamlı jest

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BBP Lideri Mustafa Destici, Sivas programı sonrası Sivas–Ankara Yüksek Hızlı Tren seferiyle Ankara’ya hareket ederken, yolculara Regaip Kandili dolayısıyla anlamlı bir jestte bulundu.

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Sivas’a gelen BBP Lideri Mustafa Destici, kentte gerçekleştirilen Tecer Taş Ocağı Taş Kırma ve Eleme tesis açılışının ardından temaslarını tamamladı.

Destici, Sivas programı sonrası Sivas–Ankara Yüksek Hızlı Tren seferiyle Ankara’ya hareket etti. Yolculuk sırasında Regaip Kandili dolayısıyla anlamlı bir jestte bulunan Destici, tren personeli ve yolculara kandil simidi ikram ederek kandillerini tebrik etti.

Samimi anların yaşandığı yolculukta yolcular ve YHT personeli yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Destici de mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Genel Başkan Destici ayrıca, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Gecesi’nin rahmet, bereket ve mağfiret getirmesi temennisinde bulunarak Türk-İslam Âlemi’nin Regaip Kandili’ni tebrik etti. Filistin’den Doğu Türkistan’a kadar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşa ermesi, ülkemizin ve aziz milletimizin birlik ve kardeşliğinin kıyamete kadar sürmesi için Yüce Allah’a niyazda bulundu. Salât ve selâmın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya, Ehl-i Beyt’ine, ashabına ve tüm Ümmet-i Muhammed’e olması temennisiyle kandilin mübarek ve kutlu olmasını diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cum..
Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) liyakat rafa kalktı, “eş-dost-yandaş” dönemi şahlanışa geçti. Ekrem İmamoğlu idaresindeki belediyed..
Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek
Dünya

Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni resmi para birimi için geri sayımda, bir hafta sonra değişiklikler başlayacak. Yeni yılın ilk günün..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23