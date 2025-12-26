Regaip Kandili'nde YHT'de anlamlı jest

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Sivas’a gelen BBP Lideri Mustafa Destici, kentte gerçekleştirilen Tecer Taş Ocağı Taş Kırma ve Eleme tesis açılışının ardından temaslarını tamamladı.

Destici, Sivas programı sonrası Sivas–Ankara Yüksek Hızlı Tren seferiyle Ankara’ya hareket etti. Yolculuk sırasında Regaip Kandili dolayısıyla anlamlı bir jestte bulunan Destici, tren personeli ve yolculara kandil simidi ikram ederek kandillerini tebrik etti.

Samimi anların yaşandığı yolculukta yolcular ve YHT personeli yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Destici de mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Genel Başkan Destici ayrıca, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Gecesi’nin rahmet, bereket ve mağfiret getirmesi temennisinde bulunarak Türk-İslam Âlemi’nin Regaip Kandili’ni tebrik etti. Filistin’den Doğu Türkistan’a kadar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşa ermesi, ülkemizin ve aziz milletimizin birlik ve kardeşliğinin kıyamete kadar sürmesi için Yüce Allah’a niyazda bulundu. Salât ve selâmın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya, Ehl-i Beyt’ine, ashabına ve tüm Ümmet-i Muhammed’e olması temennisiyle kandilin mübarek ve kutlu olmasını diledi.