Üç aylar Recep ayıyla birlikte başlayacak ve Ramazan ayında tutulan oruçların ardından sona erecek. Senenin ilk kandili ise regaip kandili olacak.

Regaip Kandili ne zaman?

Üç aylar ve kandil takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İslam dünyasında büyük önem verilen 3 aylar ve kandil günleri ibadet, dua ve namazlarla idrak edilecek. 2021 dini günler takvimine göre, yılın ilk kandili olan Regaib Kandili ise 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

2021 Kandiller ne zaman?

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak. 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.