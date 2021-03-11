Reformlar istihdamı yukarı taşıyacak

Buğra Kardan

Yerli ve yabancı yatırımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaşacağı ekonomik reform paketine dikkat kesilmiş durumda. Zira pakette ekonomiye kuvvet katacak, makro temelleri güçlendirecek, reel sektörü atağa kaldıracak maddeler yer alıyor.

Yatırımcılara güven aşılanacak

Erdoğan’ın sıralayacağı maddelerin yatırımcılara güven aşılanacağı öngörülüyor. Yeni yatırımlar ile projelerin üretim ve ihracatı atılıma geçireceği, istihdamı arttıracağı düşünülüyor.

İşsizlik azalacak

Ekonomistler tarafından reform paketiyle daha çok iş ve aş üretileceğine işaret ediliyor. Ayrıca “Dünya devi grupların ve firmaların ülkemize girip şirket açmalarına, fabrika kurmalarına zemin hazırlayacak yeni paket sayesinde işsizlik oranı makul seviyelere çekilecek” ifadesi kullanılıyor.

Radikal adımlar atılmalı

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin ise Türkiye’nin milli gelirini 5 trilyon liradan 12 trilyon liraya çıkarması, cari fazla vermesi için radikal adımların atılması gerektiğini belirtiyor. “Üretim ile ihracatta yeni başarı öyküleri ortaya koymayı hedefleyen ülkemiz, mutlaka ve mutlaka ekonomik reformlara gitmelidir” diyor.

Fiyat istikrarı önemli

“Türkiye’nin üretiminin ve ihracatının ikiye katlanması, fert başına milli gelirin 2030’da 15 bin doları geçmesi gençlere geniş istihdam imkânları sunulabilmesi anlamına gelir” görüşünü dile getiren Alkin, şöyle devam ediyor: “Reformlar ülkeyi daha da büyütecektir. Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı mümkün kılacaktır. Çünkü ekonomide esas olan üretim ve istihdamı katlamaktır. Yatırımlara yenilerini eklemektir. Ancak bu şekilde ekonomide arztalep dengelenebilir, enflasyon gerileyebilir ve tasarruf açığı kapanabilir. Burada yapılması gereken yatırımı, üretimi, büyümeyi, istihdamı ve ihracatı ön planda tutmaktır. Ancak bu şekilde başarı elde edilebilir, fiyat istikrarı ve finansal istikrar korunur. Bu nedenle detayları yakında açıklanacak yeni nesil ekonomik reformlar, istihdamı ve üretimi arttıracaktır. Reformlar, reel sektörü yatırım kredisiyle buluşturacağı gibi katılım finans sisteminin yeni olanaklarından ekonomiyi daha çok yararlandıracaktır.”

Mali kural uyarısı

Alkin, “Kamu mali disiplini de çok önemli. Pakette yer alacak bu başlık ‘mali kural’la karıştırılmamalıdır. Mali kural, covid-19’la tarihi bir mücadelede iken, Türkiye’nin kendisini prangalaması anlamına gelir. Çünkü ülkenin kamu harcamalarını sınırlamaya değil de verimliliğini arttırma gereksinimi var” uyarısında da bulunuyor. Alkin, “Ekonomi aktörlerinin reformlardan kuvvet alarak evvela üretime, istihdama, büyümeye ve ihracata odaklanmaları, Türkiye’yi G20’de iddialı bir konuma getirecektir” diye ekliyor.

Not artırımları gelecektir

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üye-si Prof. Dr. Sefer Şener, reformlarda katma değeri yüksek ürün ihracatı ve üretiminin eksene alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydediyor: “Bu şekilde sağlanacak büyüme refahı da arttıracaktır. Yatırımlar için daha net hukuki standartların getirilmesi reformların daha olumlu algılanmasına imkân tanıyacaktır. Dünya konjonktürüne uygun yeşil enerjiye dönük yatırımlar da önem taşımaktadır. Reyting kurumlarının ülkelere not verirken 4 esasa bakarlar. Bunlar makroekonomik gidişat, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve siyasi risklerdir. Türkiye, bu dört alanda çabasını yoğunlaştırır ve reformları kararlılıkla uygularsa ekonomide yeni bir sıçrama yakalayabilir. Bu da yatırımcı algısını iyileştirir, reyting kurumları not artırımına gitmeye başlar.”

Gözler Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik reform paketini yarın açıklıyor. Erdoğan, 2020 Kasım ayında ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını ifade etmişti. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde iş dünyasının çatı örgütleri ziyaret edilmişti. Ziyaretlerde üreticilerin, ihracatçıların talepleri ile önerileri alınmıştı. Ekonomik reform gündeminin merkezinde makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikalar yer alıyor. Makroekonomik istikrar kapsamında kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlara öncelik veriliyor. Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların çok daha güçlü şekilde teşvik edilmesi ve rekabet politikaları önem kazanıyor.