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Ekonomi Reform paketi ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

Reform paketi ne zaman açıklanacak?

Reform paketi açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği reform paketinin ne zaman açıklanacağı merak konusu. Peki, reform paketi kapsamı ne? Reform paketi ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:41:00 -
Reform paketi ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca kişinin gözü kulağı reform paketinde. Pek çok kişi reform paketinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Reform paketi hangi gün açıklanacak? Reform paketi ne?

Reform paketi ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin reform paketini 12 Mart Cuma günü İstanbul'da açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde, iş dünyasının çatı örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilerek, talep ve öneriler alındı.

Bu toplantılarda iş dünyası temsilcilerinin, sektör meclislerinin ve sivil toplum kuruluşlarının öne çıkan talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomi reformları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart Cuma günü "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik reformların ana hatlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Erdoğan, "Reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu reformların devamının geleceğini de belirtmek istiyorum. 2021'i salgınla mücadelenin kazanıldığı ve aynı zamanda orta vadede nitelikli bir büyüme dönemine girişin başladığı yıl olarak görüyoruz. Türkiye, inşallah salgın sonrası dönemin dünyada yükselen yıldızı olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ayrıntılara yer vermişti:

- Ekonomik reform gündeminin merkezinde, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikalar yer alıyor. Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlara öncelik verildi.

- Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların çok daha güçlü şekilde teşvik edilmesi ve rekabet politikaları önem kazanıyor.

- Reform paketinde mali disiplini daha da güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına yer verilecek. Gelir ve harcama tarafında alınan tedbirlere uygun şekilde 2021 bütçe açığı hedefi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e indirilecek.

- Harcamaların takibi ve izlenmesine özel önem gösterilecek. Bakanlıklar, zorunlu olmadıkça kendilerine tahsis edilen ödeneğin üstünde harcama yapmayacak ve bu ödeneklerden tasarruf edecek.

- Reform paketi çerçevesinde kamu alım ihalelerinde yeni bir sisteme geçilecek. Kamu iktisadi teşebbüsleri gerekiyorsa yeniden yapılandırılarak daha verimli ve rekabetçi hale gelecek. 

- Enflasyonla mücadelenin bel kemiği olan fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştirilecek. Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve finansal kapsayıcılığın artırılması konusunda da yeni politikalar hayata geçirilecek.

- Cari açıkla mücadeleyi başarıya ulaştırmak için üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atılacak. Kamudaki kurumsal yapı güçlendirilerek reformların kalıcılığı sağlanacak.

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