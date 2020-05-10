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Aktüel

Refika Nine'nin Şerife Bacı sevgisi

Kastamonu'da uzun bir aradan sonra evden çıkan 85 yaşındaki Refika Küllüoğlu, Şehit Şerife Bacı Anıtı'nı ziyaret etti - Refika Küllüoğlu: - "Şerife Bacı'yı görünce kalbime bir ferahlık geldi. Eskiden sık sık gelip bakardım, yine baktım, dua ettim"

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:45:25 -
Refika Nine'nin Şerife Bacı sevgisi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir sokağa çıkamayan Refika Nine, evden çıktığı ilk gün Şehit Şerife Bacı Anıtı'nı ziyaret etti.

Türk kadınının İstiklal Savaşı'ndaki sembol isimlerinden Şehit Şerife Bacı'nın anıtını ziyaret eden 85 yaşındaki Refika Küllüoğlu, burada tüm şehitlere dua etti.

AA muhabirine açıklama yapan Küllüoğlu, 6 ay önce İstanbul'dan Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

Yürümede zorluk çektiğini ifade eden Küllüoğlu, "Ölürüm göremem, Şerife Bacı'yı göreceğim' dedim. Beni torunum buraya getirdi. Şerife Bacı'ya bakmaya geldim. Gençken koşa koşa gelirdim. Şimdi gelemiyorum. Şerife Bacı'yı görünce kalbime bir ferahlık geldi. Eskiden sık sık gelip bakardım, yine baktım, dua ettim." dedi.

Refika Nine, anıtı ziyaretinin ardınan torununun yardımıyla evine gitti.


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