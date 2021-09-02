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Ekonomi Reeskont kredilerinin miktarı 30 milyar dolara çıkarıldı!
Ekonomi

Reeskont kredilerinin miktarı 30 milyar dolara çıkarıldı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından ihracatçıların kullandığı Reeskont kredilerinin miktarının 30 milyar dolara çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 15:13:00 -
Reeskont kredilerinin miktarı 30 milyar dolara çıkarıldı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından ihracatçıların Reeskont kredileri kullanımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracatçılar için müjdeyi verdi.

“Bugün ihracatçılarımıza bir müjde de açıkladık” diyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatçılarımızın Merkez Bankası kaynaklarından Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı Reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar $’a çıkardık. İhracatçılarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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