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Reel Kesim Güven Endeksi 96,4 oldu

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ağustosta bir önceki aya göre 6,3 puan azalarak 96,4 seviyesinde gerçekleşti.

28 Ağustos 2018 Salı 11:38
Reel Kesim Güven Endeksi 96,4 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, ağustosta RKGE, bir önceki aya göre 6,3 puan azalarak 96,4 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku olmak üzere tüm alt endeksler RKGE’yi azalış yönünde etkiledi. Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyelerinde devam etti. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyelerinde devam etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:38
  1. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)
  2. TCMB

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