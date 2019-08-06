Reel efektif döviz kuru Temmuz’da yükseldi Reel efektif döviz kuru endeksi, Temmuz’da TÜFE bazında 2,54 puan artarak 74,74’e yükseldi.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Temmuz’da TÜFE bazında 2,54 puan artarak 74,74’e yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Temmuz dönemireel efektif döviz kuru verilerini açıkladı. Buna göre; TÜFE bazında Temmuz’da bir önceki aya kıyasla 2,54 puan artarak 72,20’den 74,74’e çıktı.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, Temmuz’da bir önceki aya göre 1,27 puan artarak 80,18’den 81,45’e yükseldi.

Türk lirasının değeri, Temmuz’da bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,25 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında 2,10 puan arttı.

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