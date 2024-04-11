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Teknoloji Redmi'nin yeni modeli yok satacak, bu fiyata bu özellikler şaka gibi
Teknoloji

Redmi'nin yeni modeli yok satacak, bu fiyata bu özellikler şaka gibi

Yeniakit Publisher
2024-04-11 18:11:00 -
Redmi'nin yeni modeli yok satacak, bu fiyata bu özellikler şaka gibi

Redmi Turbo 3'ün tasarımı ve lansman tarihi resmen doğrulandı, cihazın güçlü işlemcisi ve yüksek AnTuTu puanı kullanıcıların beklentilerini karşılamaya hazır.

Bu ayın başlarında Redmi, Redmi Turbo adında yeni bir seri duyurusu yaparak teknoloji dünyasını şaşırttı ve bu serinin ilk ürünü olacak Redmi Turbo 3'ün tanıtım tarihini de açıkladı. Çin yerel saatiyle 10 Nisan saat 19.00'da gerçekleşecek lansman öncesinde, cihazın tasarımı ve bazı önemli özellikleri de resmi olarak paylaşıldı.

Redmi Turbo 3, rahat bir tutuş sunmak için hafifçe yuvarlatılmış köşelere sahip düz bir tasarıma ve üç farklı renk seçeneğine sahip. Cihazın arkasında, halka şeklinde bir LED ışığa sahip iki kamera sensörü bulunuyor ve güç düğmesi ile ses düğmeleri sağ tarafta yer alıyor.

Redmi'nin yeni modeli yok satacak, bu fiyata bu özellikler şaka gibi

Öne çıkan bir diğer detay ise, Redmi Turbo 3'ün yeni tanıtılan Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle güçlendirilmiş olması. Bu yonga seti, Snapdragon 8 Gen 3 amiral gemisi çipinin biraz daha düşük performanslı bir versiyonu olarak görülüyor. Cihaz, AnTuTu benchmark testlerinde 1.75 milyon puanın üzerinde bir skor elde ettiği bildiriliyor. Bu skor, onu mevcut en iyi performans sunan cihazlardan biri yaparak, OnePlus Ace 3V gibi modelleri geride bırakıyor.

Geekbench üzerinde 16GB RAM ile görülen Redmi Turbo 3, tek çekirdekte 1981, çok çekirdekte ise 5526 puan almış durumda. Cihazın 3C sertifikasına göre, 90W hızlı şarj desteğine sahip olması ve söylentilere göre 5.000mAh kapasiteli bir bataryayı barındırması bekleniyor. Ayrıca, 1.5K çözünürlüğünde bir OLED ekranla gelmesi ve global pazarda Poco F6 olarak yeniden markalandırılması ihtimali de bulunuyor. Bu cihaz hakkında daha fazla bilgi ve gelişme için takipte kalın.

 
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