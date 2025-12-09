  • İSTANBUL
Son Haberler

İBB Meclisi’nde Ekrem ve avanesine çalışmadıkları yerden zor sorular Kaç kreş yaptın?

YPG’ye terör örgütü diyemeyenler Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!

Siber ağlarda büyük çöküş! Operasyonların arkasındaki kritik gerçekler ortaya çıktı!

Maduro’dan 2026 Hamlesi! Savunmada Yeni Dönem Sinyali!

Çocuklarınıza sakın almayın! İçinde zehir var

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

ABD’de 41 tarihi eser Türkiye’ye iade edildi

Çin'den dikkat çeken altın hamlesi: Rezervler 13. ay üst üste artırıldı

Hizbullah, Suriye devrimini kutlayanlara saldırdı! Esed'in düşüşünü sindiremediler

9 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi
Redmi note 15 Avrupa'da erken ortaya çıktı! Fiyatlar ve özellikler sızdı!
Teknoloji

Redmi note 15 Avrupa’da erken ortaya çıktı! Fiyatlar ve özellikler sızdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Redmi note 15 Avrupa’da erken ortaya çıktı! Fiyatlar ve özellikler sızdı!

Redmi Note 15, Note 15 Pro ve Note 15 Pro 4G henüz sahneye çıkmadan Avrupa’daki operatör ve mağazaların listelerinde belirdi. Resmî tanıtım yapılmadan ortaya çıkan bu bilgiler, serinin fiyat aralığını ve donanım detaylarını net biçimde gözler önüne serdi. Teknoloji kulislerinde şimdiden büyük hareketlilik yaşanırken, kullanıcıların beklentisi de giderek yükseliyor.

İtalya ve Almanya’daki yeni listelemeler, Redmi Note 15 serisinin küresel lansmandan önce fiilen satışa çıktığını gösteriyor. Note 15 Pro 4G İtalya’da 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile 289 euro fiyatla göründü. Bu modelde 6.77 inç FHD Plus 120 Hz OLED ekran, MediaTek Helio G200 işlemci, 200 megapiksel ana kamera ve 45 watt hızlı şarj destekli 6.500 mAh batarya yer alıyor.

 

Üç farklı model, üç farklı işlemci

Almanya tarafında Redmi Note 15, operatör kontratı ile 6.99 euro başlangıç fiyatı ile listelenmiş durumda. Cihaz siyah ve buz mavisi renk seçenekleriyle geliyor. Temel modelde 6.77 inç OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 platformu, 108 megapiksel ana kamera ve 5.520 mAh silisyum karbon batarya bulunuyor.

 

Redmi Note 15 Pro ise Almanya’da farklı kontrat seçenekleriyle ve kontratsız yaklaşık 399 euro seviyesinde görünüyor. Titanyum, siyah ve buz mavisi renklerle sunulacak model, 6.83 inç çözünürlüğü daha yüksek AMOLED panel, MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemci, 200 megapiksel ana kamera ve 6.580 mAh silisyum karbon batarya ile serinin en iddialı seçeneği olarak öne çıkıyor. Resmi tanıtım yaklaştıkça serinin diğer pazarlar için fiyat ve çıkış tarihleri de netleşecek.

 

