Redmi note 15 Avrupa’da erken ortaya çıktı! Fiyatlar ve özellikler sızdı!

İtalya ve Almanya’daki yeni listelemeler, Redmi Note 15 serisinin küresel lansmandan önce fiilen satışa çıktığını gösteriyor. Note 15 Pro 4G İtalya’da 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile 289 euro fiyatla göründü. Bu modelde 6.77 inç FHD Plus 120 Hz OLED ekran, MediaTek Helio G200 işlemci, 200 megapiksel ana kamera ve 45 watt hızlı şarj destekli 6.500 mAh batarya yer alıyor.

Üç farklı model, üç farklı işlemci

Almanya tarafında Redmi Note 15, operatör kontratı ile 6.99 euro başlangıç fiyatı ile listelenmiş durumda. Cihaz siyah ve buz mavisi renk seçenekleriyle geliyor. Temel modelde 6.77 inç OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 platformu, 108 megapiksel ana kamera ve 5.520 mAh silisyum karbon batarya bulunuyor.

Redmi Note 15 Pro ise Almanya’da farklı kontrat seçenekleriyle ve kontratsız yaklaşık 399 euro seviyesinde görünüyor. Titanyum, siyah ve buz mavisi renklerle sunulacak model, 6.83 inç çözünürlüğü daha yüksek AMOLED panel, MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemci, 200 megapiksel ana kamera ve 6.580 mAh silisyum karbon batarya ile serinin en iddialı seçeneği olarak öne çıkıyor. Resmi tanıtım yaklaştıkça serinin diğer pazarlar için fiyat ve çıkış tarihleri de netleşecek.