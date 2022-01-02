Reddedilince sanat manat dinlemedi! Merdan Yanardağ’dan Karsu’ya mahalle baskısı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi için verdiği konser kaydının PKK sevici Merdan Yanardağ’ın Tele1’inde yayınlanmasını istemeyen şarkıcı Karsu hedefe konuldu.

Yine nefreti ve ötekileştirmeyi körükledi

Türkiye’deki ‘kutuplaşma’dan söz eden Merdan Yanardağ, ‘kutuplaşma’, ‘ötekileştirme’ ve ‘nefret’ söyleminin en dik alasını kendi programlarında yapmayı sürdürdü. Yılbaşı nedeniyle İBB için verdiği konserin bant kaydını Tele1’de yayınlamak isteyen Merdan Yanardağ’a sanatçı Karsu tarafından izin verilmeyince ‘mahalle baskısı’na başvurdu.

Konserin bant kaydını Tele1’de yayınlanmasını istemedi

Geçmişte terör örgütü PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’in Yazı İşleri Müdürlüğünü yapan sözde Atatürkçü ve gazeteci Merdan Yanardağ, Tele1’deki programda Hollanda’da yaşayan şarkıcı Karsu’ya ‘Konser kaydımın Tele1’de yayınlanmasını istemiyorum’ dediği için tepki gösterdi.

İşte bu sözlerle hedef gösterdi

Merdan Yanardağ, Tele1’deki ‘18 Dakika’ programında şunları söyledi:

“Üzüldüm ve şaşırdım. Genç bir sanatçı kendisini kırmak ve üzmek istemem. Sadece trollerin sosyal medyada üzerinden bazı saldırılarda bulunacak diye böyle bir tavır almayı yadırgadığımı söylemek isterim.Bu su içtiği kuyuya tükürmek anlamına gelir. Kendisini severek dinlerim ama Karsu gibi sanatçılara şunu hatırlatmak isterim; sizi var edenlere su içtiğiniz kuyuya da dikkat edin. Genç bir sanatçı, Türkiye’deki bölünmelerin, siyasi kutuplaşmaların farkında olmayabilir. Ama kim yönlendiriyorsa menajerleri vesairesi daha dikkatli olmalıdır”