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Gündem Reddedilince sanat manat dinlemedi! Merdan Yanardağ’dan Karsu’ya mahalle baskısı
Gündem

Reddedilince sanat manat dinlemedi! Merdan Yanardağ’dan Karsu’ya mahalle baskısı

Terör örgütü PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’de yıllarca örgütün ‘tetikçiliği’ni yapan sözde gazeteci Merdan Yanardağ kendi kanalı Tele1 ekranlarında gözükmek istemeyen şarkıcı Karsu’ya mahalle baskısında bulunarak hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 12:39:00 - 2022-01-02 12:51:19
Reddedilince sanat manat dinlemedi! Merdan Yanardağ’dan Karsu’ya mahalle baskısı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi için verdiği konser kaydının PKK sevici Merdan Yanardağ’ın Tele1’inde yayınlanmasını istemeyen şarkıcı Karsu hedefe konuldu. 

Yine nefreti ve ötekileştirmeyi körükledi

Türkiye’deki ‘kutuplaşma’dan söz eden Merdan Yanardağ, ‘kutuplaşma’, ‘ötekileştirme’ ve ‘nefret’ söyleminin en dik alasını kendi programlarında yapmayı sürdürdü. Yılbaşı nedeniyle İBB için verdiği konserin bant kaydını Tele1’de yayınlamak isteyen Merdan Yanardağ’a sanatçı Karsu tarafından izin verilmeyince ‘mahalle baskısı’na başvurdu. 

Konserin bant kaydını Tele1’de yayınlanmasını istemedi

Geçmişte terör örgütü PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’in Yazı İşleri Müdürlüğünü yapan sözde Atatürkçü ve gazeteci Merdan Yanardağ, Tele1’deki programda Hollanda’da yaşayan şarkıcı Karsu’ya ‘Konser kaydımın Tele1’de yayınlanmasını istemiyorum’ dediği için tepki gösterdi.  

İşte bu sözlerle hedef gösterdi

Merdan Yanardağ, Tele1’deki ‘18 Dakika’ programında şunları söyledi: 

 “Üzüldüm ve şaşırdım. Genç bir sanatçı kendisini kırmak ve üzmek istemem. Sadece trollerin sosyal medyada üzerinden bazı saldırılarda bulunacak diye böyle bir tavır almayı yadırgadığımı söylemek isterim.Bu su içtiği kuyuya tükürmek anlamına gelir. Kendisini severek dinlerim ama Karsu gibi sanatçılara şunu hatırlatmak isterim; sizi var edenlere su içtiğiniz kuyuya da dikkat edin. Genç bir sanatçı, Türkiye’deki bölünmelerin, siyasi kutuplaşmaların farkında olmayabilir. Ama kim yönlendiriyorsa menajerleri vesairesi daha dikkatli olmalıdır” 

 

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Yorumlar

Kenan

Mahalle baskısı chp ve avarileri yillardır kendileri yapiyor . Hep beli kesiminin üzerine atıldı. Onlar her yerde haklı cıkartıldı malesef. Hakimler bile taraf tutugu günleri biliriz. Türkiyede tek sorun var kanunlar tam uygulanmıyor cezalar yok veya az bu kesimler hep yırtı .Mahkemeye ver 10 sene sürüyor Adalet olsa ne olur olmasa ne olur .3 Ay anlarım islama küfür edip iftira yalan vekilde olsa at iceri .öyle 5 yildizli otel degil eline Telefon verip tvit atamiyacak . Vekilikten men edilecek ömür boyu .bizde hakaret istedigi gibi söyler sonra bak yanlış anlaşıldı der Alcaklar.
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Nur Ahmet

Ülke düşmanları,müslüman düşmanları hainler ,insanlarımız arasında ayrımın dik alasını sizler yapmaktasınız.Her gün müslümanları aşağılıyorsunuz,haklarının verilmesini engellemeye çalışıyorsunuz,hep dini vecibelerini engellemeye çalıştınız,siz bu sözlerle kendinizi anlatıyorsunuz.
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