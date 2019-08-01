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Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos’ta

Red Bull Uçuş Günü, uçuş tutkunlarını 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı’nda buluşturacak.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos’ta

Red Bull Uçuş Günü, uçuş tutkunlarını 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı’nda buluşturacak. Üretici kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 35 cesur takımın görsel bir şölene çevireceği etkinliği isteyen herkes ücretsiz olarak yerinden seyredebilecek.



Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü 6 yıl aradan sonra İstanbul’u kanatlar altına alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile Caddebostan Plajı’nda düzenlenen etkinlikte, birbirinden farklı el yapımı uçuş aracına sahip 35 cesur takım, uçabildiği kadar uçacak. Ünlü isimler, nefes kesen şovlar ve eğlenceli sahne performansları ile festival havasında geçecek etkinliği herkes ücretsiz olarak yerinden seyredebilecek.



Gösteri ve spor dünyasından önemli isimler


Türkiye’nin en eğlenceli uçuş gününün sunuculuğunu televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Burcu Esmersoy ve Emre Karayel üstlenecek. İkili alanda yapacakları renkli sunumları ile eğlenceyi katlayacak.


El yapımı uçuş araçlarını serin sularla buluşturacak takımların performanslarını oylayacak jüride ise ünlü sunucu Müge Boz, başarılı oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan, Türkiye’nin başarılı kadın pilotlarından Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, Türk basketbolunun en önemli yıldızlarından Sinan Güler, havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi ve sosyal medya fenomeni Muhammed Yılmaz, Solotürk Kurucu Lideri Öğretmen Pilot Murat Keleş, Dünya ve Avrupa şampiyonu, jimnastiğin genç yeteneği Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile Türkiye’nin en yetenekli tekvando temsilcilerinden olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı yer alacak.



Red Bull Air Race Uçağı Caddebostan Plajı’nda şov yapacak


Red Bull Air Race 2019 Dünya Şampiyonası’nda son olarak Macaristan’da büyük bir zafer kazanan İtalyan pilot Dario Costa yılın en eğlenceli uçuş etkinliği için Türkiye’ye geliyor. Hız ve dengeyi nefes kesen akrobatik uçuşlarıyla birleştiren cesur pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te mücadele eden İtalyan pilot, Red Bull Uçuş Günü’nde Red Bull Air Race uçağı ile İstanbul’lulara unutulmaz bir şov sergileyecek.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
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